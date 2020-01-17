Bilecik'te semt pazarları kuruldu

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Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşların daha rahat ve kolay bir alışveriş imkanına sahip olması amacıyla Şehir Müzesi'nin alt sokağına semt pazarı kuruldu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, semt pazarlarının sürekli kurulacağını belirtti. Şahin, "Şehir Müzesi’nin alt sokağında bulunan alanda semt pazarımız bugün itibariyle faaliyetlerine başladı. Tüm halkımıza keyifli alışverişler, pazar esnafımıza bol kazançlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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