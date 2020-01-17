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Evde eğitim verilen öğrencilere karneleri de evde verildi

İHA

2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerin karnelerini almasıyla tatil başladı. Bozüyük ilçe genelinde evde eğitim verilen 2 öğrenciye karneleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından evlerinde verildi.

Evde eğitim verilen öğrencilere karneleri de evde verildi

2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerin karnelerini almasıyla tatil başladı. Bozüyük ilçe genelinde evde eğitim verilen 2 öğrenciye karneleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından evlerinde verildi.
Ahmet Şaşmaz Kasım ayında kalbi duran 5. Sınıf öğrencisi 40 gün yoğun bakım
Arif Nihat Asya Ortaokul 5.’sınıf öğrencisi Ahmet Şaşmaz’ın 2019 yılı Kasım ayında kalbi durdu ve 5 ay yoğun bakımda kaldı. Bir buçuk ay içinde 50 kez kalbi duran küçük Ahmet’in tekrar sağlığına kavuştuğu ve evde eğitim verildiği belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Ahmet Şaşmaz’ın karnesini okul öğretmenleri ile birlikte Yenidoğan Mahallesindeki evine giderek Ahmet’e karnesi ve başarı belgesini vererek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Evde aldığı eğitim ile dönem birincisi oldu
Kumral Abdal Anadolu Öğretmen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sümeyye Meydan ise 2018 yılında 10.sınıfa giderken lenfoma hastalığına yakalanarak 1 yıl eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Tedavisinin ardından bir süre evde eğitim almak zorunda kalan Sümeyye Meydan, evde aldığı eğitim sonrasında gösterdiği üstün performans ile okulunda dönem birincisi oldu. Bu öğrenciye de karnesi ve başarı belgesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Okul Müdürü Ali Bilgin tarafından verildi. Hocalarını karşısında gören Sümeyye Meydan heyecanlanarak kendilerine teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Sümeyye ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek başarılarımdan dolayı tebrik etti.

BİLECİK

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:44
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