Başkan Şahin, o sorulara cevap verdi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Biz her zaman emekten yana tavrımızı aldık" "Çıkarttığımız kişilerle ilgili gerçek rakamlar vereceğim" "Partizanlık yapacak olsak bu rakamları burada göremezsiniz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Şahin, o sorulara cevap verdi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Biz her zaman emekten ...

İHA

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, son günlerde kamuoyunu ilgilendiren işçi çıkartmalarıyla alakalı açıklamada bulundu.

Başkan Şahin, o sorulara cevap verdi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Biz her zaman emekten yana tavrımızı aldık" "Çıkarttığımız kişilerle ilgili gerçek rakamlar vereceğim" "Partizanlık yapacak olsak bu rakamları burada göremezsiniz"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, son günlerde kamuoyunu ilgilendiren işçi çıkartmalarıyla alakalı açıklamada bulundu.
Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasında çıkarılan işçi sayısının 32 kişi olduğunu söyledi. Şahin, "Geçtiğimiz meclis toplantısında TYP (Toplum Yararına Program) ile ilgili meclisten yetki aldık. 2020 yılı içerisinde İŞKUR’dan 80 TYP’li talebimiz var. Bu gerçekleştirilirse çıkan çalışanlarımızın bir çoğunu tekrar işe alacağız" dedi.
"Biz her zaman emekten yana tavrımızı aldık"
Şahin açıklamasının devamında, her zaman emekten yana tavır aldıklarını ifade ederek, "Biz seçimi kazanıp geldiğimizde 85 tane TYP’li bizde sıfırlandığında bu bizi emek düşmanlığıyla suçlama cesaretini gösterenler o zaman neredelerdi. 85 kişi TYP bize verilmediği için ilerine son verildi. Bu çerçevede biz her zaman emekten yanayız. Geçtiğimiz dönemde şuada Sayıştay tarafından soruşturma geçiriyor olsak ta asgari ücreti 2 bin 200 uyguladık. Bu dönemde asgari ücreti 2 bin 500 olarak uygulayacağız. Parti genel başkanımızın ağzından çıkan bizim için geçerlidir. Biz her zaman emekten yana tavrımızı aldık. Emekten yana olmayanlar 2 bin 324 lira ile kalıp sürpriz yapacağız diyerek yolda bıraktılar" ifadelerine yer verdi.
"Çıkarttığımız kişilerle ilgili gerçek rakamlar vereceğim"
Şahin, işten çıkarttıkları kişilerin sayılarının tam olarak 32 kişi olduğunu belirterek, "İsim vermeden çıkarttığımız kişilerle ilgili gerçek rakamlar vereceğim. Toplam dün itibariyle netleşmiş olarak 32 kişiyi çıkardık. Çıkartma gerekçelerimiz bunların 17 tanesi geçici işçi statüsünde 4 aylığına yada 6 aylığına almış yada süreleri bitmiş insanlar. Her yıl belediyeler geçici istihdam kararı alır dönemsel olarak yaza doğru park bahçeler kışa doğru karla mücadele gibi sebeplerle belirli sayıda sezonsal sayıda alıp süreleri bitince çıkar. Burada bizde çoğunluk bu grup.Mülkiye müfettişinin doğrultusunda Zabıta ve itfaiye gibi birimlerde memur olmayanların çalışmasının yasak olduğunu söyledi. Bizde önceki dönem neden söylemediniz diye sorduk uygulanması lazım dediler o yüzden bizde memur olmayan 5 kişi mülkiye müfettişi raporu sonucu çıkmıştır. Bunun dışında hepsinin bir gerekçesi var. Biz biliyorsunuz mezbahamızı özelleştirdik oradan da çıkanlar oldu ve bu bizim toplam sayımız 32 kişi" dedi.
"Partizanlık yapacak olsak bu rakamları burada göremezsiniz"
Şahin, partizanlık yapmadıklarına da değinerek, "Benimle çalışan arkadaşlarımın 20’si Selim Yağcı’nın akrabası. 13 yakın akrabası 7’si uzak akrabası. Aynı şekilde rakibim yani partinin adayı Nihat Can’ın oğlu ve dayısının eşi akrabası gibi çalışan personeller var. AK Parti il Başkanının hem eşi bizde çalışıyor. O yüzden bu partizanlıkla ilgili cevap vermeyeceğim rakamlar ve durumlar belli. Bizler onlar gibi yapmadık yapmayız da. Biz liyakat olarak bunu hak eden herkes burada işine devam ediyor. Seçimden önce de dediğimiz gibi çalışan herkes bizle çalışmasına devam edecektir dedik. Bu konuyla ilgili Genel Başkanımızda namus sözü verdi bizde tutuyoruz. Bunun dışında ben çalışıyordum da işten çıkardılar gibi bir durum yok. Biz onun dışında çalışan birini çıkarak olsak partizanlık yapacak olsak bu rakamları burada göremezsiniz. Hepiniz biliyorsunuz onların döneminde böyle şeyler göremedik" şeklinde konuştu.
"Devletin parasında hepimizin payı vardır"
Başkan Şahin, devletin parasında herkesin payı olduğuna değinerek, "Alo demeden bir şeyi araştırmadan atıyorlar tutuyorlar. Bu bir ciddiyet değil. Bu işler ciddi işler sen eğer ciddi bilgilenmeyle, araştırma yapmadan bir şeyler söylüyorsan bir gün sonra seni kimse ciddiye almaz. Önce araştıracaksın sonra beyanat vereceksin. Bu geçici işçileri süreleri bittiği için çıkartacağım ki yeni dönemde İŞKUR 2020 bütçesi geldiğinde proje başvurularımı yaptım, belediye olarak ihtiyaçlarımızı belirttik. İŞKUR daha önce yaptığı gibi bana 85 kişilik kadro verdiğinde bunları geri alacağım ben.Madem o kadar emek severler bunun için köstek değil destek olsunlar. Burası Bilecik. İŞKUR kaynağı devletin kaynağı, hükümetin değil. Git AK Partiye üye ol sonra gel seni belediyeye işe alayımla bu iş olmaz. O devletin parasıdır. O devletin parasında hepimizin payı vardır. Hakikaten emekten yana bir tavır alacaklarsa bu gürültü koparanlar asıl bunda gürültü kopartmak için 85’lik kadronun alınması için mücadele etsinler ben sonra onlara gidip teşekkür edeyim. Bırakın 32’yi 64 kişi istihdam edelim ve daha ok iş sahibi olsun, Bilecik’e daha çok hizmet edelim" dedi.
"Geçici işçilerin hepsini süreleri bitti"
Şahin son olarak, geçici işçilerin hepsinin sürelerinin bittiğini ifade ederek, "85 kişi buradan çalınınca tık yok. Sadece geçici olarak aldıklarımızın süreleri bittiği için çıkartıldılar. Bunların çoğu park bahçelerde çalışıyor bunlar mayıs ayında eğer TYP bize şu kadar kişi dediğinde performans notlarına göre tekrar alacağız. Gerçek emekten yana ve o insanların arkasında olanlar asıl bunu çıkartmaya uğraşırlarsa ben onların samimiyetine inanırım, gerisi kuru gürültü. Partizanlık sözcüklerini ağzına almasın onlar. Belediyelerde oluşturdukları akraba kümeleri ve TYP’den adam alırken önce partiye üye ol ondan sonra gel demeleri yüzünden bu sözcüğü ağızlarına almaya hakları yok. Geniş, geniş konuşmak yok önce kendine bakacaksın. Geçici işçilerin hepsini süreleri bitti çıkarttık bundan sonra projelerimizi yazdık, İŞKUR'a verdik kontenjan verdiğinde çoğu aynı kişiler olmak üzere geri alacağız çıkarttığımız arkadaşları. Öncelikle bendeki iyi puanlılar olmak üzere geri alacağız. Çünkü sezona giriyoruz" dedi.

BİLECİK

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozüyük’te 13 bin 811 öğrenci yarı yıl tatiline başladı
YEREL HABERLER Bozüyük’te 13 bin 811 öğrenci yarı yıl tatiline ...
Evde eğitim verilen öğrencilere karneleri de evde verildi
YEREL HABERLER Evde eğitim verilen öğrencilere karneleri de evde ...
Osmaneli'nde de öğrenciler yarı yıl tatiline girdi
YEREL HABERLER Osmaneli'nde de öğrenciler yarı yıl tatiline girdi
Başkan Tekin, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Tekin, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak ...
Bilecik'te semt pazarları kuruldu
YEREL HABERLER Bilecik'te semt pazarları kuruldu
Bozüyük’te otomobil devrildi; 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bozüyük’te otomobil devrildi; 1 ölü, 2 yaralı
Gölpazarı Kaymakamı Canpolat göreve başladı
YEREL HABERLER Gölpazarı Kaymakamı Canpolat göreve başladı
'Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı yapıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Bilecik genel anlamda asayişi ve huzuru yerinde bir il"
YEREL HABERLER 'Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı ...
Fazıl Bozkurt Konak Oteli Osmaneli turizmine büyük değer kattı
YEREL HABERLER Fazıl Bozkurt Konak Oteli Osmaneli turizmine büyük ...
Bir günlüğüne rektörlük görevini yerine getirdi
YEREL HABERLER Bir günlüğüne rektörlük görevini yerine getirdi
Pazaryeri’nde ev yangını
YEREL HABERLER Pazaryeri’nde ev yangını
Türkiye 3.sü oldu
YEREL HABERLER Türkiye 3.sü oldu
AK Parti'den Bilecik Belediyesi'ne 'İşçi kıyımı' tepkisi Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık; "Verdiğiniz sözlere ne oldu" "150 kişiyi almak hangi mantığa sığar" "Madem işçi kıyımı yapacaktınız neden 150 kişiyi işe aldınız" "Mağdur olan herkesin yanındayız"
YEREL HABERLER AK Parti'den Bilecik Belediyesi'ne 'İşçi kıyımı' ...
Karaköyspor’dan Bilecikspor’a ziyaret
YEREL HABERLER Karaköyspor’dan Bilecikspor’a ziyaret
Müdürlük personeline psikososyal eğitimi verildi
YEREL HABERLER Müdürlük personeline psikososyal eğitimi verildi
Başkan Soydan’dan Gençlik Merkezi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Soydan’dan Gençlik Merkezi’ne ziyaret
Önce okudular sonra üzerinde tartıştılar Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Kitaba dokunmanın hazzı başkadır”
YEREL HABERLER Önce okudular sonra üzerinde tartıştılar Bilecik ...
AK Partili belediye başkanlarından Ankara çıkarması
YEREL HABERLER AK Partili belediye başkanlarından Ankara çıkarması
Trafik akışını kolaylaştırmak için duba çalışması
YEREL HABERLER Trafik akışını kolaylaştırmak için duba çalışması
Üniversiteden köy okuluna kütüphane
YEREL HABERLER Üniversiteden köy okuluna kütüphane
CHP Bozüyük İlçe Teşkilatından Başkan Şahin’e ziyaret
YEREL HABERLER CHP Bozüyük İlçe Teşkilatından Başkan Şahin’e ziyaret
“Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları” eğitimi verildi
YEREL HABERLER “Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları” eğitimi verildi
Çocuklar kukla gösterisiyle 32 yıl önceye gitti
YEREL HABERLER Çocuklar kukla gösterisiyle 32 yıl önceye gitti
Düzenli spor damar sertliğini önlüyor Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu: "Stentler sadece darlığı düzeltiyor" "Sporun faydası, 12 aylık süreyle 101 erkek hasta üzerinde günlük 20 dakikalık bisiklet egzersizi ile ortaya çıktı"
YEREL HABERLER Düzenli spor damar sertliğini önlüyor Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X