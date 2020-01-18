Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, YÖK Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, BŞEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı bünyesinde doktora programının açılmasına karar verildiği söyledi.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, "Sunduğu imkânlar ve verdiği eğitimle ilerlemesini hızla sürdüren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), akademik kadrosunu günden güne güçlendirerek gelişmeye devam ediyor. Tüm kulvarlarda olduğu gibi lisansüstü eğitim alanında da ilerleyişini sürdüren Üniversite, yapılan çalışmaların sonucunda yeni bir doktora programını bünyesine ekledi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 31 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen YÖK Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, BŞEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı bünyesinde doktora programının açılmasına karar verdi.Üniversitede akademik gelişime katkının artarak devam ettiğini belirten BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, açılan doktora programı ile üniversitenin lisansüstü eğitimde güçlü bir hamle daha yaptığını dile getirdi. Tarla Bitkileri Doktora Programı’nın açılmasının Üniversite için önemli bir gelişme. Üniversitenin akademik ve fiziki anlamda büyümeye devam edecek" dedi.

BİLECİK 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:44

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