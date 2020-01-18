Vali Şentürk, tadildeki 36 bin öğrenciye seslendi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Tatili yatarak değil farklı aktiviteler yaparak geçirin" "Çocuklarımızın ara tatillerini okumaya ağırlık vererek ve oynayarak geçirsin"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yarıyıl tatile giren 36 bin öğrenci seslenerek, "Tatili yatarak değil farklı aktiviteler yaparak geçirin" dedi.

Vali Şentürk, öğrencilerin ara tatil yapmalarından dolayı çok fazla yorulmadıklarını gözlemlediğini belirterek, "Gayet güzel bir eğitim öğretim dönemi geçti. Daha öncede bir ara tatil yaptılar. Şimdi de 2 hafta kadar bir karne tatilleri var. Çocukların daha dingin olduklarını, çok yorulmadıklarını ve heyecanlarını koruyabildiklerini gördük. Tatilin, yatarak ya da kenarda oturarak geçirilecek bir dönem olarak değil de bilakis daha farklı aktiviteler yaparak, eğitim öğretime katkı sağlayacak bir şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Hem velilerimize hem de öğrencilerimize karne tatilinde, öncelikle annelerine yardım etmelerini akabinde ise babalarının çalıştıkları iş yerlerini ziyaret ederek eve nasıl ekmek getirdiklerini görmelerini ve hayatı tanımalarını istiyoruz. Bir taraftan da okumalarını tavsiye ediyoruz. Bir kampanya başlattık, öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve vatandaşlarımıza hitap eden bir okuma kampanyası, 'Okuyorum, Okutuyorum, Anlıyorum ve Soruyorum' başlıkları altında anlamlı bir proje. Bu proje ile kitap katkısı sağlıyoruz. Çocuklarımızın ara tatillerini okumaya ağırlık vererek ve oynayarak, aileleri ile birlikte daha çok zaman geçirerek değerlendirmelerini istiyoruz" dedi.

BİLECİK 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:44

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