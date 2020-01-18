Bilecikspor 3 puanı 7 golle aldı

Bilecikspor sahasında 71 kazanırken, averajını 55'e çıkardı.

Bilecik 1. Amatör Lig 15'inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Bozüyük temsilcisi Akpınarspor'u 71'lik sonuçla geçerken, ligde averajı en iyi takım unvanını korudu. Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Bilecikspor, 8'inci dakikada Tuna Kumru'nun golüyle 10 öne geçti. Maçın 25'inci dakikasında İsmail Yıldız durumu 20'yaparken, bu golden 3 dakika sonra Tuna Kumru kendisinin ikinci Bilecikspor'un üçüncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarını skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor müsabakanın 60'ıncı dakikasında Yasin Tepe ile durumu 40'a getirdi. Maçın 72'inci dakikasında Barış İleri ve 77'inci dakikasında Enes Tel golleriyle Bilecikspor durumu 60'a getirdi. Maçın 80'inci dakikasında Tayfun Yalçın Bilecikspor'un 7'inci golünü kaydetti. Müsabakanın 81'inci dakikasında deplasman ekibi bir gol bulurken, bu golde maçın skoru oldu. Maçın Bilecikspor 71 kazanırken puanını 36'a çıkardı. Akpınarspor bu mağlubiyetle 12 puanda kaldı.

Öte yandan Bilecikspor geçtiğimiz hafta 1299 Bilecik Kulübü karşısında da 71 skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

BİLECİK 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:44

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