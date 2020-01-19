Kızak Festivalinde doyasıya eğlendiler

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyünde bu yıl ikincisi düzenlenen kızak festivali yoğun katılımla gerçekleşirken, vatandaşlar kızaklarıyla kaymanın keyfini çıkardı.

Bilecik İl Genel Meclisi Üyesi Erdinç Gesge'nin girişimleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen kızak festivaline, İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi pek çok kentten vatandaşlar katıldı. Kızak ile kayan vatandaşların renkli görüntülerine sahne olan festivale, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy katıldı.

İl Genel Meclis Üyesi Erdinç Gesge yaptığı açıklamada, her yaşta vatandaşın pistte olduğuna dikkati çekti. "Gurbette yaşayan köylüleri buraya tekrar nasıl getiririz" diyerek bu organizasyonu yaptıklarını belirten Gesge, "Yoğun katılım da oldu. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz. Dedelerimiz, ninelerimiz, ağabeylerimiz burada geçmişini hatırlıyor. Küçükken kızak kaydığı bu alana gelip çocuğu ve torunlarıyla eğleniyor" diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz ise festivalde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gün boyu devam eden festival kapsamında her yaştan katılımcılar doyasıya eğlendiler.

BİLECİK 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:44

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