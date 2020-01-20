Seyir halindeki kamyon devrildi; sürücü yaralandı

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Bilecik'te kontrolü kaybedilen kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgileye göre, Süleyman A. idaresindeki 11 EL 420 plakalı kamyon, BilecikYenişehir yolu Taşçılar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri soruşturma başlattığı öğrenildi.

BİLECİK 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

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