Başkan Şahin kamyoncu esnafını dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte faaliyet gösteren Bilecik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerini ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

Belirli dönemlerde kentteki sivil toplum kuruluşu, esnaf ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Şahin, beraberinde meclis üyeleri ile birlikte kamyoncu esnafını ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Bilecik Belediyesi olarak her zaman emek ve emekçinin destekçisi olacaklarını kaydeden Başkan Şahin, ‘’Meclis üyelerimiz ile birlikte kamyoncu esnafımızı ziyaret ettik, bizden isteklerini dinledik. Bilecik Belediyesi olarak, ilimizdeki herkesi dinlemeye ve çalışmalarımız hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz. Birlikte yapacağımız çalışmalar ile hem esnafımız hem de vatandaşlarımız daha güzel bir Bilecik’e sahip olacak’’ ifadelerini kullandı.

Bilecik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şükrü Demirci ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti.

BİLECİK 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:10

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.