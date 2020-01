Tüm personel bu proje yarışması için hazırlanıyor Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Necmettin Yoldaş, "244 köyümüze 244 proje üretip her köyümüzde bir iz bırakmak istiyoruz" "Personelimiz arasında proje yarışması yapacağız"

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Necmettin Yoldaş, Bilecik'in 244 köyünde 244 proje üretip her köyde bir iz bırakmak istediklerini belirterek, "Bunun için ilimize katkı sunacak projeleri desteklemek ve uygulamak adına personelimiz arasında proje yarışması yapacağız" dedi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bağlı ilçe müdürlükleri toplantısına bu ay Bilecik'in Gölpazarı ilçesi ev sahipliği yaptı. İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Müdür Yardımcıları Mustafa Demirbaş, Erkal Gedikli, şube müdürleri ile ilçe müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan İl Müdürü Yoldaş, geçen ay Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararları tek tek ele alarak, "Yaptığımız çalışmalar sonuç odaklı olmalı ve rasyonel sonuçlar almalıyız. Öncelikle Altın Kabuk adını verdiğimiz Ceviz Fidanı Dağıtımı Projemiz tamamlanmış olup, projede görevli arkadaşlar dağıtımdan dikime projeyi titizlikle takip ettiler. Bundan sonraki süreçte de şubat ayı içerisinde Ceviz Çalıştayı ve projemizin lansmanını gerçekleştireceğiz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa Osmaneli ilçemizde meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde Akıllı Bölge Projelerini hayata geçireceğiz. Bu projeler Dolu savar, don kırıcı ve kırağı önleyici kapsamında olacaktır" dedi.

"244 köyümüze 244 proje üretip her köyümüzde bir iz bırakmak istiyoruz"

Yaptığımız çalışmaları kamuoyuna yansıtarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek olduğunu anlatan Yoldaş, "244 köyümüze 244 proje üretip her köyümüzde bir iz bırakmak istiyoruz. O Köylerimizin dokusuna uygun projeler üretip, sosyoekonomik hayatlarına dokunmalıyız. Bu kapsamda ilimize katkı sunacak projeleri desteklemek ve uygulamak adına personelimiz arasında proje yarışması yapacağız" dedi.

Öte yandan toplantıda Bilecik'in Kandilli Köyünde Sağlıklı Yaşam Derneğine üye 12 gence ipek böcekçiliği konusunda eğitim verilmesi karalaştırıldı.

