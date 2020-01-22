Çocukların tiyatro keyfi

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların yarı yıl tatilini verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla hazırlanan ücretsiz sinema filmleri ve tiyatro oyunları çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde iki hafta boyunca günde iki seans şeklinde çocuklara sunulan etkinlikler, çocuklar ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Düzenlenen etkinliğe katılarak, çocuklarla birlikte Korkusuz Korkak adlı tiyatro oyununu seyreden Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, etkinlik ile çocukların gülümsemesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Oyun sonunda sahne alan oyunculara çiçek takdiminde bulunan Başkan Yardımcısı Subaşı, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Yardımcısı Subaşı, sinema filmleri ve çocuk tiyatroları ile çocukların hem eğlendiğini hem de öğrendiğine dikkat çekerek, iki hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere bütün çocukları davet etti.

BİLECİK 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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