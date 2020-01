Osmaneli'nin yöresel ürünleri artık Tarım Kredi Kooperatifleri mağazalarında Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "İlk etapta bin kutu ayva lokumu gönderdik" "2020 yılında bu tesislerdeki üretim kapasitemizi en az yüzde 500 arttıracağız"

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yetişen yöresel ürünleri artık Tarım Kredi Kooperatifleri mağazalarında satışa çıktı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'ın, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile yaptığı görüşmeler sonuçlarını verdi. Osmaneli salçası ve ayva lokumu Türkiye'de tüm Tarım Kredi Kooperatifi Mağazalarında satışa sunuldu.

Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürünlerinin pazarlanması için büyük katkı sağlayacak sözleşmeler sonucu ürünlerimize siparişler artarak devam edeceğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İlk etapta bin adet gönderdiğimiz ayva lokumu siparişine yeni talep hemen geldi. Artık her hafta bin adet ayva lokumunu Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazalarına teslim edeceğiz. Tamamen organik katkı malzemesiz üretilen ayva lokumu doğal ürün olması sebebiyle çok tercih edilen ürün oldu. Kısa sürede yöresel ürünlerimize destek olan Osmaneli salçası ve ayva lokumunu satış mağazalarında pazarlanmasını sağlayan ve yine Ticaret Bakanlığı onaylı toptancı halimizden yer alarak sebze ve meyve alımını gerçekleştirecek olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'a çok teşekkür ediyoruz. Çok yakında Osmaneli turşusu, meyve marmeladı gibi ürünleri de bu kanalla pazarlanmaya başlayacak. Osmaneli Belediyesi tarımdaki hedeflerini de birer birer gerçekleştiriyor" dedi.



"2020 yılında bu tesislerdeki üretim kapasitemizi en az yüzde 500 arttıracağız"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediyesi olarak kaynakları çok verimli kullanarak sürdürülebilir projeler ile hedeflerine ulaşmak için büyük bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. BEBKA destekleri ile kurduğumuz Hisarcık Beşevler Köyündeki Yöresel Ürün Üretim Tesislerinde aldıkları siparişler ile her gecen gün daha da büyüdüklerini anlatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"2020 yılında bu tesislerdeki üretim kapasitemizi en az yüzde 500 arttıracağız. 2020 yılında en az 600 bin kilo domates işleyerek 100 bin kilo salça üreteceğiz. Ayva lokumu üretimimiz için en az 100 bin kilo ayva işleyeceğiz. Yine nar lokumu içinde 50 bin kilo nar işleyeceğiz. Kurutma tesislerimizde en az 100 bin kilo sebze meyve kurutacağız. Meyve suyu üretimi için 100 bin kilo şeftali, vişne, üzüm işleyeceğiz. Tarımda artık Osmaneli Belediyesi marka oldu. Mezbaha ve et işleme tesisimiz, Ticaret Bakanlığı onaylı toptancı halimiz, Hisarcık Beşevler Köyü Yöresel Ürün Üretim Merkezimiz yakında hizmete girecek Osmaneli (Lefke) mutfağımız ve aşçılık okulumuzla tarımda öncü ve örnek belediyeyiz. Osmaneli tüm projeleri ile artık Türkiye'de 'Örnek Alınan Belediye' oldu. Birlik ve beraberliğimiz bizi çok daha yukarı seviyelere çekecek. Osmaneli büyüyecek, yükselecek, Osmaneli'nde yaşıyor olmak bir ayrıcalıktır" dedi.

