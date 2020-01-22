Vitraspor rahat bir nefes aldı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor, kendi saha ve seyircisi önünde kazanarak, ligde rahat bir nefes aldı.

BAL 9'uncu grup 14'üncü hafta müsabakasında Vitraspor, Maltepespor'u 10 yenerek, ligde 7 hafta sonunda 3 puanla tanıştı. Bozüyük 1. Nolu Saha'da oynanan müsabakanın ilk yarısında iki takım oyuncuları birbirlerine üstünlük kurma çabaları sonuçsuz kalınca, ilk yarı 00'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına taraftar desteğini alarak başlayan Vitraspor, maçın 55'inci dakikasında Sefa Cantürk'ün golüyle 10 öne geçti. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, Vitraspor maçı 10 kazandı. Bu galibiyet sonra 7 hafta sonra 3 puanla tanışan Vitrapor puanını 15'e çıkararak, tehlike bölgesinden ir nebze olsun uzaklaştı. Maltepespor ise; 19 puanda kaldı.

Vitraspor ligin 15'inci haftasında deplasmanda Bursa temsilcisi Gülbahçespor ile karşı karşıya gelecek.

BİLECİK 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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