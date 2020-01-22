Tüberküloz (verem) hastalığı İl Sağlık Müdürü aynı zamanda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Serkan Kadir Keskin; "Verem halen dünya genelinde önemli bir sağlık problemidir"

Bilecik İl Sağlık Müdürü ve aynı zamanda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Serkan Kadir Keskin, tüberküloz (verem) hastalığının hava yoluyla bulaştığı söyleyerek, "Bu hastalık erkeklerde kadınlardan daha sık görülmektedir ve çoğunlukla ekonomik olarak üretken yaş grubundaki erişkinleri tutmaktadır" dedi.

İl Müdürü Keskin, yaptığı açıklamada, verem mikrobu ile bulaşan başta akciğerler olmak üzere vücudumuzda herhangi bir organı tutabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyledi. Veremin hava yoluyla bulaştığı da söyleyen Dr. Keskin, sözlerine şöyle devam etti;

"Özellikle akciğer veremli ve balgam çıkaran kişilerin öksürüğü ve hapşırması sonucu ortama saçtığı içinde mikrop bulunan, havada asılı kalan damlacıkların başkası tarafından solunması yoluyla mikrop vücuda alınır. Dünya nüfusunun üçte biri bu mikrobu taşımaktadır. Bu insanların yüzde 10’unda yaşamlarının bir döneminde verem hastalığının ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Tüberküloz erkeklerde kadınlardan daha sık görülmektedir ve çoğunlukla ekonomik olarak üretken yaş grubundaki erişkinleri tutmaktadır. Bu yüzdendir ki tüberküloz (verem) halen dünya genelinde önemli bir sağlık problemidir. Verem mikrobu çoğunlukla akciğerlerde hastalık oluşturmalarına rağmen kemikler, eklemler, beyin, böbrekler, sindirim sistemi, omurga gibi organ ve sistemleri de etkileyebilmektedir. Tüberküloz (TB) hastalığı, önlenebilen, tedavi edilip iyileştirilebilen, toplumsal açıdan önemli bir hastalıktır" dedi.

BİLECİK 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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