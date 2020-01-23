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Bilecik'te 2019 yılında İŞKUR'a 19 bin 295 başvuru yapıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "2020 ...

İHA

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2019 yılında İŞKUR'a 19 bin 295 başvuru yapıldığı, kayıtlı iş gücü sayısının 19 bin 81, kayıtlı işsiz sayısının 9 bin 165 kişi olduğunu söyledi.

Bilecik'te 2019 yılında İŞKUR'a 19 bin 295 başvuru yapıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "2020 yılında 157 meslekte 2 bin 375 kişilik aktif iş gücüne yönelik program planlandı" "İstihdam için önemli adımlar atmalıyız"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2019 yılında İŞKUR'a 19 bin 295 başvuru yapıldığı, kayıtlı iş gücü sayısının 19 bin 81, kayıtlı işsiz sayısının 9 bin 165 kişi olduğunu söyledi.
Vali Bilal Şentürk başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayhan Tozan ile ilgili kurum müdürleri, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 2019 yılı faaliyetlerinin yer aldığı sunum yapıldı.
"2020 yılında 157 meslekte 2 bin 375 kişilik aktif işgücüne yönelik program planlandığı"
Vali Şentürk yapılan sunum hakkında bilgi verirken, "2019 yılında kuruma 19 bin 295 başvuru yapıldığı, kayıtlı iş gücü sayısının 19 bin 81, kayıtlı işsiz sayısının 9 bin 165 kişi olduğu, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 5 bin 813 kişinin de işe yerleştirildiği bildirildi. 2019 yılında çalışma programları kapsamında 9 bin 229 kişiye 58 milyar 305 bin 197 lira ödeme yapıldığı sunumda, 2020 yılında 157 meslekte 2 bin 375 kişilik aktif işgücüne yönelik program planlandığı belirtildi. İşsizlik sigortasında 4 bin 490 kişiye ödeme yapıldığı ve 257 kişinin Toplum Yararına Programında devam ettiği, 2020 yılında 5 bin 850 kişinin özel sektörde işe yerleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi" dedi.
"İstihdam için önemli adımlar atmalıyız"
Vali Şentürk, firmaların nitelikli kalifiye eleman ihtiyacının bulunduğunun altını çizerek, ''Belirlenen ihtiyaçları giderecek çalışmaları ve programları yapacağız. Yeteneklerini ölçerek çocuklarımıza meslek edindirmeliyiz. Lise ve üniversite döneminde de sanayi kuruluşlarında staj yaparak, hem tecrübe kazanmalarını hem de pratiğe dönük çaba sarf ederek meslek sahibi olmalarını sağlamalıyız. İstihdam için önemli adımlar atmalıyız. İstihdamda önemli mesafeler kat edildi'' dedi.
Vali Şentürk, geçmişte varolan ancak unutulan, Bilecik'e özgü el sanatı olan ''Bilecik bıçkısı''nın piyasaya dönük, kente özgü özellikler katarak üretiminin yapılması için kurs açılmasını istedi.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

BİLECİK

23 Ocak 2020 Perşembe

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