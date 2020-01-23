PTT Matik Bayırköy'de hizmete girdi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

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Bilecik'in Bayırköy beldesinde faaliyete giren PTT Matik'in müjdesi Belediye Başkanı Mustafa Yaman verdi.

Yaman, sosyal medya hesabından, "Beldemizdeki PTT MATİK ile vatandaşlarımızın,banka şubesi olmayan yerlerde 7/24 saat kesintisiz hizmet vermek amacıyla, bankaya gitmesine gerek kalmadan her türlü banka işlemini (para çekme,yatırma ve havale) masraf kesilmeden buradan görebilecekleridir. Ziraat Bankası, Halk Bank,Vakıfbank, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk bankalarına ait işlemler PTT Matik'ten yapılabilecektir.Beldemize bu hizmeti kazandıran Bilecik PTT ailesine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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