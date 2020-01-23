Bilecik'te 2020 Ocak Ayı Din Görevlileri toplantısı yapıldı

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Bilecik'te 2020 Ocak Ayı Din Görevlileri toplantısı İl Müftüsü Vekili Mustafa Topal başkanlığında yapıldı.

Osmanlı Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Müftü Vekili Mustafa Topal'ın yanı sıra şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı.Kur’an ı Kerimin okunmasıyla başlayan toplantıda İl Müftüsü Vekili Mustafa Topal, görev yaparken samimiyetin öncelik olması gerektiğini, sömestr tatilinde camide öğrencilere yönelik programlar düzenlenmesini ve çocukların camiye teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda, 2020 yılı Ramazan ayı umre programı, 2020 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası yarışması duyurulması, camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz projesi anlatıldı. Ocak ayı aylık toplantısı, dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.

BİLECİK 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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