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Kuran'ı Kerim öğrenen ilkokul öğrencilerine madalya

İHA

Bilecik'te Kuran'ı Kerim sınıfı öğrencilerinden Kuran'ı Kerim'e geçenlere İl Müftülüğü tarafından madalya takdim edildi.

Kuran'ı Kerim öğrenen ilkokul öğrencilerine madalya

Bilecik'te Kuran'ı Kerim sınıfı öğrencilerinden Kuran'ı Kerim'e geçenlere İl Müftülüğü tarafından madalya takdim edildi.
TOKİ İlköğretim Okulu Kuran'ı Kerim sınıfı öğrencilerinden Kuran'ı Kerim geçenlere Bilecik İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu tarafından madalya takdim edildi. Kuran Kursu öğreticisi Ayşe Hilal Erdoğan'dan bilgi alan Hacıömeroğlu, öğrencilere bol bol kitap okumaları ve öğrendiklerini unutmamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.
Öte yandan madalya alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

BİLECİK

23 Ocak 2020 Perşembe

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