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Bilecik Sinoplular Dayanışma Derneği olağan kongresinde seçime tek liste halinde giren mevcut Başkan Çetin Kaya güven tazeledi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde dernek binasında gerçekleştirilen Bilecik Sinoplular Dayanışma Derneği Olağan Kongresine AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve dernek üyeleri katıldı. Yapılan seçimlere tek liste halinde giren mevcut Başkan Çetin Kaya güven tazeledi. AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Grup Sözcüsü de olan iş insanı Çetin Kaya, katılımcılara teşekkür ederek, Bilecik'te yaşayan Sinopluları bir araya hetirmenin mutluluğu yaşadıkları belirtti.

BİLECİK 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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