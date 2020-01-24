Bilecik'te ekipler kar mağduriyeti yaşanmaması için gece boyunca teyakkuzda kaldı

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları amacıyla gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Kışa hazırlık çalışmalarını tamamlayarak, 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdüren ekipler, şehrin birçok ana ve ara arterdeki yollarda kumlama ve tuzlama yaptı.Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de Kültür ve Kongre Merkezi önünde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.Özellikle dar ve eğimli sokaklardaki çalışmaları gerçekleştiren ekiplerin çalışması ile vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşması engellendi. Ekipler çalışması kapsamında ayrıca Cuma günleri Şehir Müzesi altındaki sokakta kurulan pazar alanında da kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

BİLECİK 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

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