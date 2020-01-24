Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

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Bilecik'te yarıyıl tatilinde olan bazı çocuklar kamyon lastiği kayak keyfi yaşıyorlar.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyüne yarıyıl tatilini geçirmek için gelen Mustafa ve Muhammed Ömer Oruç kardeşler, karda kaymak için kamyon lastiğini kızak niyetine kullanarak doyasıya eğlendiler. Çevrede yaşayan çocuklar kızak kaymak için kentte en çok karın yağdığı Kınık köyüne adeta akın ederken, Oruç kardeşlerin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

BİLECİK 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

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