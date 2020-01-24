Bilecik'te bir evden cephanelik çıktı

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir evde yaptıkları aramada cephanelik buldu.



Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ikamet eden A.K., T.A. ve S.A. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği 2 adet av tüfeği, 2 adet ses tabancası ile birlikte silahlara ait 192 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.K., T.A. ve S.A. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

BİLECİK 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

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