Sokak hayvanları için yapılan kulübeleri uygun alanlara bırakıldı Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses; "Can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım, onları koruyalım’’

Bilecik Belediyesi tarafından, soğuk havadan korunmaları amacıyla sokak hayvanları için yapılan kulübeler birçok noktaya yerleştirildi.

Can dostlar için birçok güzel çalışmayı gerçekleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından konulan kulübelere mama konuldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Belediye Atölyesinde yapılan kulübeler, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uygun alanlara bırakıldı.

‘’Can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım onları koruyalım’’

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte hazırlanan kulübeleri uygun alanlara bırakarak yem koydu. Sokak hayvanları için güzel bir çalışanın gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Yardımcısı Gürses, "Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışanlarının atölyemizde yaptığı kulübeleri uygun alanlara bıraktık. Can dostlarımızın faydası için vatandaşlarımızın, bıraktığımız bu noktalara mama ve su bırakmalarını rica ediyoruz. Böylece can dostlarımızı kışın soğuk hava şartlarına karşı korumuş oluruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın kulübeleri koruyarak, gerekli mama ve su takviyelerini yapmaları sokak hayvanları için çok faydalı olacaktır. Çalışmada emeği olan bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ise vatandaşlarımızın konulan kedi kulübelerine mama ve su bırakabileceği bilgisini verdi.

