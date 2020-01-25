Küçük çocuk çakmakla oynarken evini yaktı

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Bilecik'te 6 katlı apartmanın zemin katında yaşayan ailenin küçük çocuğunun oynarken çakmakla yorganı tutuşturması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Deve Dağı Sokak'ta Ramazan Aydın'a ait evde çocuğunun yorganı çakmakla tutuşturması sonucu çıkan yangında alev tüm daireyi sardı. Aşırı duman sonrası 6 katlı apartman komple boşaltılırken, olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tedbir amaçlı olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, doğalgaz arıza ekipleri sokaktaki doğalgazı güvenlik amaçlı kestiler. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

BİLECİK 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:41

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