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Bilecik UMKE timi deprem bölgesine hareket etti

İHA

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ilden arama kurtarma ekipleri sevk edilirken Bilecik'ten de afet bölgesine destek ekip yola çıktı.

Bilecik UMKE timi deprem bölgesine hareket etti

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ilden arama kurtarma ekipleri sevk edilirken Bilecik'ten de afet bölgesine destek ekip yola çıktı.
Akşam saat 20:55 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan bölgede 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan afet sonrası birçok ilden bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Bilecik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) bağlı 5 kişiden bir tim Elazığ'a yola çıktı.

BİLECİK

25 Ocak 2020 Cumartesi

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