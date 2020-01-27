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Bilecik'te trafik kazası, 2 kişi yaralandı Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

İHA

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı yaya ile araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te trafik kazası, 2 kişi yaralandı Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı yaya ile araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre; İsmail Eren Sarikaya idaresindeki 11 BA 168 plakalı motosiklet, İstasyon mahallesinde yolun karşısına geçmekte olan Hasan Erdem'e (82) çarptı. Çarpmanın etkisi ağır yaralanan yaya ile motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BİLECİK

27 Ocak 2020 Pazartesi

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