Bilecikspor rahat kazandı

Bilecikspor ligin ikinci yarısında fırtına gibi esmeye devam ederken, bu haftada rakibine gol oldu yağdı.

Bilecik 1. Amatör Lig 16'ıncı hafta müsabakasında Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde Pazaryerispor'u 50 yenerek, ligdeki yükselişine devam etti. Bilecik Edebali Stadı'ndaki maça iyi başlayan Bilecikspor 4'üncü dakikada Tuna Kumru'nun golüyle 10 öne geçti. Bu golden 7 dakika sonra Bilecikspor'un devre arasında transfer ettiği golcüsü İsmail Yıldız ile durumu 20'a getirdi. Maçın 44'üncü dakikasında Alper Yavaşça Bilecikspor'un 3'üncü golünü kaydetti. Bu golden sonra ilk yarıda başla gol olmazken, devre arasında soyunma odasına Bilecikspor, 30'lık galibiyet ile girdi. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor, maçın 56'ıncı dakikasında Tuna Kumru ile durumu 40'a getirdi. Maçın 84'uncu dakikasında İsmail Yıldız kendisinin ikinci takımın 5'inci golünü kaydetti. Bu golden sonra iki takımın atakları sonuçsuz kalırken, maçı Bilecikspor 50 kazandı. Bu galibiyet ile Bilecikspor puanını 39'a çıkarırken, Pazaryerispor 18 punada kaldı.

BİLECİK 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

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