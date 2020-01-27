Bilecik 1. Amatör Lig'in yeni lideri Bayırköyspor

Bayırköyspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor müsabakasını 51 kazanarak ligin liderliğine yükseldi.

Bilecik 1. Amatör Lig 16'ıncı hafta müsabakasında Bayırköyspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor müsabakasını 51 kazanırken, ligin lideri 1308 Osmaneli Belediyespor'un puan kaybetmesinin ardından ligde liderliğe yükseldi. Bilecik Sentetik Sahada oynana müsabakaya iyi başlayan Bayırköyspor maçın 11'inci dakikasında Besim Aytekin'in golüyle 10 öne geçti. Maçın 14'üncü dakikasında Mesut Yılmaz Bayırköyspor'un ikinci golünü kaydetti. maçın 30'uncu dakikasında Besim Aytekin kendisinin ikinci takımının 3'üncü golünü kaydederken, ilk yarı 30'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan Bayırköyspor maçın 63'üncü dakikasında Mesut Yılmaz'ın golüyle durumu 40'a getirdi. Maçın 75'inci dakikasında nadir gelişen Bilecik Gençlerbirliği Spor atağında ev sahibi takım bir penaltı atışı kazanırken, bu atış golle sonuçlandı. Bu golle durum 41' gelirken, maçın 90'ıncı dakikasında Bayırköysporlu futbolcu Eğit Tabak maçın sorunu belirleyen golün attı. Bu golle maç 51 sonuçlanırken, Bayırköyspor 42 punala liderliğe yükseldi. 1308 Osmaneli Belediyespor, Akpınarspor deplasmanında 11'lik skorla dönmesinin ardından 40 puanla yükselerek ligde ikinci sıraya geriledi.

BİLECİK 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

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