Vatandaşların sağlığı için fırın denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla fırın denetimi yapıldı.

Belirli aralıklarla, Bilecik’te faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerinde ekmeklerin gramajı, üretim ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda kontroller gerçekleştiriyor. Halkın daha güvenli ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Özbek, Zabıta Müdürlüğü tarafından rutin denetimlerin belirli aralıklarla yapıldığını belirterek; ‘’Sabahın erken saatlerinde ilimizdeki birçok fırında kapsamlı denetimler gerçekleştirdik. Bilecik Belediyesi olarak çok önemsediğimiz halk sağlığı için gece gündüz denetimlerimiz devam ediyor. Görevli ekiplerimiz ile birlikte başta temizlik şartları olmak üzere üretim alanlarında uyulması gereken kurallar ve işçilerin çalışma şartlarını kontrol ettik. Belirli zamanlarda kentimizde faaliyet gösteren iş yerleri ve unlu mamul üretimi yapılan alanları denetliyoruz ve denetimlerimiz devam edecek. Denetimlerimiz sonucunda kurallara uymayan iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda bulunduk, olumsuz durumlar ile karşılaştığımız alanlarda gerekli işlemleri gerçekleştirdik’’ ifadelerini kullandı.

BİLECİK 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

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