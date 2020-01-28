Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in İstasyon Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki Ahmet Biçer idaresindeki 11 AD 695 plakalı açık kasa kamyonet, TOKİ rampalarına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan araç yol kenarına savrularak durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan Hatice Biçer (46) ile Semih Biçer (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

BİLECİK 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:19

YATSI 19:41

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