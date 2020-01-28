BŞEÜ’den yeni bölüm ve program müjdesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde kurulacak 3 yeni bölüm ve 2 yeni program için Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) onay geldi.

YÖK'ten gelen onay sonrası üniversitede Sağlık Bilimleri Fakültesinde Odyoloji Bölümü, Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce MütercimTercümanlık Bölümü, Osmaneli Meslek Yüksekokulunda Evde Hasta Bakımı Programı ve Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda Çevre Sağlığı Programı açılacak.

EğitimÖğretim alanında yürütülen planlı çalışmaların neticelerini almaya devam ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, bu çerçevede üniversiteye 5 yeni program/bölüm daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yeni program ve bölümlerin kurulmasında en büyük etkenin ilgili program ve bölümlerin Türkiye genelindeki doluluk oranları olduğunu ifade eden Rektör Taş; “Bu nedenle bölge ihtiyaçları yanında özellikle ülkemizdeki istihdam genişliğini de düşünerek sağlık bilimleri üzerine yoğunlaştık. Bunun yanında uluslararacılaşmaya verdiğimiz önemin göstergesi olarak kurduğumuz Yabancı Diller Yüksekokulunu geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl yeni kurduğumuz program/bölümlerin kadro planlamalarını yürüterek en kısa zamanda öğrenci alır duruma gelmeyi hedefliyoruz. Yeni program/bölüm kurma çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. İlgili program/bölümlerin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

BİLECİK 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

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