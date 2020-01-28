Dodurga'da ana cadde ve sokaklar kardan temizleniyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde belediye ekipleri yoğun kar yağışı sonrasında ana cadde ve sokaklarda biriken karları temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Dodurga beldesinde belediye ekipleri yoğun kar yağışının yaşandığı beldede ana yolların açık kalması için aralıksız mücadele vermişti.

Kar yağışının ara vermesiyle birlikte şimdi de beldenin ana cadde ve sokaklarında biriken kar kütleleri temizlenmeye başladı. Belediye Başkanı Selim Tuna, “Bu sene beldemizde güzel kar bereketi yaşandı. Halkımızın kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu bağlamda kar yağışının ara vermesiyle birlikte beldemiz genelinde ana cadde ve sokaklarda biriken karları temizleyerek halkımızın yaşam alanlarını rahatlatmaya çalıştık. Beldemiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

BİLECİK 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:19

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.