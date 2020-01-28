Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaldırım ve kilit parke taşı çalışmaları ile Orhangazi Mahallesi güzelleşiyor.

Şehrin birçok noktasındaki faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi'nde kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Gerek enerji ve altyapı firmalarının çalışmaları ile bozulan kaldırım ve sokaklar gerek kullanım ömrü biten alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar ile mahalle güzelleşiyor. Mahalle sakinleri de gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

BİLECİK 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:19

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.