Bilecik'te Umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının 20192020 yılı Umre organizasyonu kapsamında 25 günlük servisli 18'inci tur umre programı çerçevesinde 30 umreci kutsal topraklara uğurlandı.

Bilecik Cumhuriyet Meydan'ından düzenlenen ve Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan uğurlamada, Hac ve Umre Şube Müdürü Mevlüt Sayılır, umreci ve yakınlarına hitap ederek “Peygamber Efendimiz bir Hadisi Şeriflerinde 'Hacılar ve umreciler Allah'ın misafirleridir. Onlar Allah'tan ne isterse Allah onlara verecek, dua ettiklerinde dualarını kabul edecek, tövbe ve istiğfar ettiğinde tövbelerini kabul edecek' buyuruyor. Helal paralarınızı başka yerlere harcama imkânınız varken, Allah yolunda, Kâbe’yi ve Resulullah'ın (SAV) ziyaret etmek amacıyla harcama yaptığınız için sizleri tebrik ediyorum. Sizlerden vatanımızın ve milletimizin huzur ve bekası için dua bekliyoruz. Rabbim tüm ibadetlerimizle beraber umrenizi şimdiden kabul etsin” dedi.

Akabinde umreciler dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

BİLECİK 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

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