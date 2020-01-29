Bilecikspor'da zorlu maç öncesi parola 3 puan

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Bilecikspor hafta sonu Yeşilyurtspor müsabakası günü tek idmanla geçerek hazırlanıyor.

Bilecik 1. Amatör Lig 17'inci haftasında 1 Şubat günü kendi saha ve seyircisi Bozüyük temsilcisi Yeşilyurtspor'u konuk edecek Bilecikspor, günü tek idmanla geçerek maça hazırlanıyor. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmaması teknik heyeti sevindirirken, futbolcuların moral ve motivasyonları gözlerden kaçmadı. Ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan kırmızı şimşeklerde maç öncesi parola 3 puan. Bilecikspor 16'ncı hafta sonunda lider Bayırköyspor'un 3 puan gerisinde yer aldı.

BİLECİK 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:21

YATSI 19:42

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