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Yaşı 17, kazandığı madalya 27 Yetenek taramasından Avrupa 3'üncülüğüne uzanan yolculuk

İHA

Yaşı 17, kazandığı madalya 27 Yetenek taramasından Avrupa 3'üncülüğüne uzanan yolculuk

Bilecikli Milli Halterci Bahadır Erdal, son katıldığı Naim Süleymanoğlu Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye 2’inci olurken, 17 yaşındaki sporcunun kazandığı madalya sayısı 3'ü uluslararası olmak üzere 27'ye ulaştı.
Bilecik'te 2014 yılında okuduğu orta okulda yetenek taramasında bir halter antrenörü tarafından keşfedilen Bahadır Erdal, büyük başarılara imza atıyor. 55 kilogramda Türkiye rekorları kendisine ait olan 17 yaşındaki sporcunun kazandığı madalya sayısı 3'ü uluslararası 27 oldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü sporcusu Bilecikli Milli Halterci Bahadır Erdal 61 kilogram sıkletinde yarışırken, koparmada 105, silkme de ise 125 kilo kaldırış yaparken, toplamda 230 kilo kaldırış ile Türkiye 2’incisi olmuştu. İzinli olarak baba ocağına gelen ve burada kendini keşfeden antrenörü Caner Öztekin ile antrenmanına devam eden Milli sporcu Erdal, 1830 Ağustos'ta Letonya, 1118 Kasım Peru’da yapılacak Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor.

"55 kilogramda Türkiye rekorları bana ait"
Nail Süleymanoğlu'nun kendisinin ideolü olduğunu anlatan 17 yaşındaki Milli sporcu Bahadır Erdal, "5 buçuk yıl bu spor ile uğraşıyorum. Hocam Caner Öztekin okuluma geldi o zaman İmam Hatim Orta Okulunda okuyordum. Yetenek taraması ve beni seçtiler bende o manayla başladım. Ardından ilk gittiğim yarışmada Türkiye Şampiyonu oldum. 34 aylık bir sporcuydum o zamanlar. Ardından Türkiye’de yavaş yavaş artık derece almaya başladım. Bunun akabinde antrenörüm beni Milli Takım kampı için hazırladı. İtalya'da o zaman bir yarışma vardı ve Bursa'daki Milli Takım kampında yaklaşık 2 ay antrenman yaptım. Ardından Milli Takıma girdim ve İtalya’ya gittik antrenörüm ile birlikte oda Milli Takım antrenörü idi o zaman Gittim orta koparma , silkme ve toplamda 3.oldum. Onun dışında Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 9 tane rekor kırdım toplam. Koparma silkme ve toplamda. Her girdiğim hak rekordu. Rekor kırdım şuanda 55 kilogramda Türkiye rekorları bana ait" dedi.

"17 yaşındayım yaklaşık 27 tane madalyam var"
Milli sporcu Bahadır Erdal, bu başarıların ardından Ankara'da bulunan Türkiye Olimpiyatlar Hazırlık Merkezi davet edildiğini anlatarak, şunları söyledi:
"Ankara Büyükşehir Belediyeye bağlı ASKİ Spor Kulübüne transferim istendi oraya transfer oldum. Orada kalıyorum şuanda, her gün antrenmanlarımız oluyor. Okula orada gidip geliyorum. 17 yaşındayım yaklaşık 27 tane madalyam var. İtalya’da yarışma olduğunda 3 tane madalya aldım, bunlar koparma ve silkme alanında. Ardından 3 tane Avrupa’dan madalyam var. Türkiye’de 2 tane şampiyonluğum var. 2 tane de Türkiye üçüncülüğüm var. Çoğu gittiğim yarışmada madalyalar almaya çalışıyorum sürekli kafaya oynuyorum."

"Hedefim olimpiyatlara gidip madalya almak"
Milli sporcu Bahadır Erdal, hedefinin olimpiyatlara gidip madalya almak olduğunu söyledi. Erdal, konuşmasının devamında ise şöyle konuştu:
"Avrupa ve Dünya maçları var önümüzde onlara hazırlanıyorum. Hedefim tabi ki olimpiyatlara gidip madalya almak şampiyon olmak ülkemizi temsil etmek orada. Son yapılan Naim Süleymanoğlu büyükler Türkiye halter şampiyonasında 2'inci oldum zaten. Kendisi benim idolüm."

Caner Öztekin: "2018 yılında Avrupa Şampiyonasında Avrupa üçüncüsü olduk"
Milli sporcu Bahadır Erdal keşfeden antrenör Caner Öztekin, Bahadır ile 2014 yılında İmam Hatip Orta Okulunda yetenek taramasında tanıştıklarını belirterek, "Ondan sonra kendisine sporu sevdirdik. 2015 yılında minikler Türkiye Şampiyonasına gittik. 45 aylık bir süreçte Türkiye Şampiyonu olduk. Ondan sonra Minikler Türkiye Şampiyonasından sonra Türkiye Şampiyonalarında çeşitli madalyalarımız oldu. 2018 yılında Avrupa Şampiyonasında Avrupa üçüncüsü olduk. Akabinde Bahadır'ı Ankara ya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine gönderdik" diye konuştu.

Mehmet Erdal: "Avrupa Şampiyonu, Dünya Şampiyonu olmak hayalden öteye gitmezdi bizim için"
Milli sporcu Bahadır Erdal'ın babası Mehmet Erdal ise; oğlunun çok kanı kaynadığı o sebepten spora yönlendirmeye çalıştıklarını anlatarak, "Bu süreçte Caner hocayla yollarımız birleşti geldiğimiz nokta da çok büyük bir başarılar yakaladıklarını gördük. İşin başında biz böyle mi düşünüyorduk tabi ki böyle bir şey düşünmüyorduk. Caner hocam bize söylüyordu anlatıyordu ileride büyük başarılar hedeflediklerini vurgulamış olmasına rağmen biz işin doğrusu çok fazla inanamamıştık. Avrupa Şampiyonu, Dünya Şampiyonu olmak hayalden öteye gidemezdi bizim için. Fakat Caner hocam önce kendisi inandırdı, Bahadır'ı inandırdı, daha sonra bizleri inandırdı. Geldiğimiz noktada bugün Türkiye Şampiyonlukları, Avrupa 3'üncülükleri yaşadık. Oğlum ile hocamız ile bu gururları yaşadık. Bundan sonraki hedeflerimiz açısından Bahadır'ın da biraz önce iletmiş olduğu gibi önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. ilk önce onlara kilitlenecekler. Daha sonrada olimpiyatlarda da Bilecik'in ismini ülkemizin ismini duyurabilirlerse ne mutlu. Bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı okutmak okutmaları en büyük hayalimiz olacaktır" dedi.
Öte yandan Milli sporcu Bahadır Erdal Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde kendisini hazırlayan, antrenörlerine, Ankara ASKİ Kulübü Başkanına, Federasyon Başkanı Ömer Taşpınar’a katkıları ve desteklerinden dolayı çok teşekkür etti.

BİLECİK

30 Ocak 2020 Perşembe

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