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Rektör Taş, Erasmus misafirlerini ağırladı

İHA

Rektör Taş, Erasmus misafirlerini ağırladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş “Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm” (Innovation And Transformation In Education) isimli erasmus projesi kapsamında İtalya, Letonya ve Polonya’dan ülkeye gelen misafirleri ağırladı.
Rektör Taş'a proje ortağı yabancı kurum temsilcilerine Yabancı Diller Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Kadir Berk ve proje yürütücüleri Öğr. Gör. Dr. Hasan Uçar, Öğr. Gör. Vahdet Altındağ eşlik etti. Misafirlerini Senato Odası’nda ağırlayan Rektör Taş, yaptığı konuşmaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. BŞEÜ’nün 12 yıllık genç ve başarılı bir üniversite olduğunu, maddi ve manevi anlamda çok değerli topraklar üzerinde kurulduğunu ifade eden Rektör Taş, "Bilecik’in, bölgenin ve Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi adına gayretli çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası projeler konusuna ayrı bir parantez açmak istiyorum. BŞEÜ’nün gelinen noktada uluslararası projeleri yöneten bir üniversite olduk. Bundan sonra da kurulacak ikili işbirliklerine her türlü desteği vereceğiz. BŞEÜ’nün büyük bir aile. Şimdi sizler de bu ailenin bir parçası oldunuz. Sizlere okulumuzun tüm imkanları açıktır. Bu projenin devamında ilişkilerimizi devam ettirerek daha büyük projelere adım atabiliriz" dedi.

BİLECİK

30 Ocak 2020 Perşembe

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