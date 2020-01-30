Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı azalarak 68 bin 934 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı azalarak 68 bin 934'e düştü.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Bilecik’te 2019 Aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 228 adet azalarak 68 bin 934 düştü. Bilecik’teki taşıtların, 33 bin 203 adet otomobil, 11 bin 777 adet kamyonet, 10 bin 977 traktör, 7 bin 593 adedi motosiklet, 3 bin 162 kamyon, bin 97 adet minibüs, 848 adet otobüs, 277 adet özel amaçlı taşıtlar olduğu belirtildi.



Bir ayda 2 bin 500 taşıt nakli yapıldı

Bilecik’te, Aralık ayında 2 bin 500 adet taşıtın da devri yapıldı. Devri yapılan toplam taşıtlar içinde otomobil bin 838 adet ile ilk sırada yer aldı.

Öte yandan Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 23 milyon 156 bin 975 oldu.

BİLECİK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

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