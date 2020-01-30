Bilboardlara çirkin saldırı

Bilecik'te bilbordlara asılmış olan çocuklara yönelik sinema ve tiyatro etkinliğinin yer aldığı afişler kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğin tanıtıldığı bilboardlardaki afişler kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldı. Kolluk kuvvetlerin kişi veya kişilerin tespiti için çalışmalar başlatırken, yetkililer sorumluların bir an önce bulunmasını istediler.

BİLECİK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

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