Denetimli Serbestlik Müdürlüğü meslek edindirmeye devam ediyor

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Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen Meslek Edindirme Kurslarıyla suça karışan bireylerin toplumsal yaşama uyum sağlamaları kolaylaştırılıyor.

Cezaevi sonrasında vatandaşların sosyal yaşama adapte olabilmeleri için üretime yönlendirilmeleri büyük önem taşıyor. Kendilerinin ve ailelerinin geçimini sağlamaları için öneme sahip olan Meslek Edindirme Kursları, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bozüyük Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa gerçekleşiyor. Son olarak Bozüyük’te ikamet eden yükümlülere yönelik başlatılan seramikfayans kaplama kursu başlatıldı. Devam etmekte olan 424 saat saatlik kurs programında eğitim görenleri, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Ruhi Aytuttu ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ziyaret etti. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve beraberindeki heyet, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ve Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir’den kurs hakkında bilgi aldı.

Yapılan proje hakkında konuşan Denetim Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir, "Seramikfayans kursunun açılmasına katkı sunan kurumlara, sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer alan herkese teşekkür ederim" dedi.

BİLECİK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

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