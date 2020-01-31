İki gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te yakınları tarafından iki gündür kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre; Cumhuriyet Mahallesi, Çakallı Sokak’ta ikamet eden Yusuf Ateş'ten (42) haber alamayan yakınları eve geldi. Eve giren 42 yaşındaki adamın yakınları Yusuf Ateş'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcının ve Bilecik Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri evde yaptığı incelemeler sonrası Yusuf Ateş cansız bedeni Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ateş'in ölüm nedeninin yapılan otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Beyce köyünde defnedilecek.

BİLECİK 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.