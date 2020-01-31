Bilecik’in 2019 yılında ihracatı da ithalatı da azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; 2019 yılında Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bilecik'te 2019 yılında, 2018 yılına göre, ihracat yüzde 9 azalarak 92 milyon 243 bin dolar, ithalat ise yüzde 27,2 azalarak 2019 yılında 109 milyon 281 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye'de 2019 yılında ihracat yüzde 2,1 arttı, ithalat yüzde 9,1 azaldı.

BİLECİK 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:37

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