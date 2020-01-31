"Girişimciliğin köşe taşları'' eğitimi Bilecik'te gerçekleştirildi

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, üretken ve girişimci ruha sahip kadınların girişimciliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla ''Girişimciliğin köşe taşları'' eğitim programı düzenlendi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programda, farklı illerden Bilecik'e yerleşen birçok kişinin iş yerinin bulunduğunu anımsatarak, girişimci ruhu ve girişimci olanların Bilecik'te başarılı olabileceğini söyledi. Üretmek için yola çıkan kişinin, kararlılıkla yoluna devam etmesi halinde başarılı olacağını belirten Vali Bilal Şentürk, ''Girişimcilik ruhuna farkındalık oluşturmalıyız. Bilecik'teki kadınlarımızı, değişik projelerle, bir şeyler üretme gayretinde olduklarını görüyorum. Kadınlarımızdan sonra bu cesareti gençlerimize aşılayalım. Girişimcilik önemli. Yılmadan ve yorulmadan çalışan herkes işinde başarılı olur. Bilecik'in önemli bir potansiyeli var. Çevresinde 26 milyonluk bir pazarı mevcut. Üretmek çok zor değil. Elimizde her türlü imkan bulunuyor, bunu geliştirelim istiyoruz. Hem üreteceğiz hem de bunun pazarını yapacağız'' dedi.

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ise; kadın girişimcilerin, ülke ekonomisine katkı sağladığını, istihdam sorununa çözüm ürettiğini, ailenin refah düzeyini artırdığını, çocukların eğitim seviyelerini yükselttiğini ve girişimci olmak isteyen kadınlara da iyi bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Bursa Kent Konseyi Sürdürebilir Kalkınma Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Uysal ile sanayici ve iş adamı Habil Duran, girişimcilikle ile ilgili çeşitli örnekler vererek, birer konuşma yaptı.

BİLECİK 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.