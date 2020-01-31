74 farklı kursa bin 962 kursiyer katıldı ''Tarımsal nüfus gençleşiyor'' projesi sona erdi, 50 çiftçi kadına sertifikaları verildi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "İşin sahibi sizlersiniz, bizim görevimiz sizlere alt yapı hazırlamak" " Çiftçi demek 'üreten' demek, 'üreten' demek en güçlü olan demek"

Bilecik'te açılan74 farklı kursta bin 962 kursiyer katılırken, son olarak ''Tarımsal nüfus gençleşiyor'' projesi kapsamında kurslara katılan Osmaneli ilçesinden 50 çiftçi kadına sertifikaları verildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ziraat Odası işbirliğinde gerçekleştirilen ''Tarımsal nüfus gençleşiyor'' projesi kapsamında kurslara katılan Osmaneli ilçesinden 50 çiftçi kadına sertifikaları verildi.



"Çiftçi demek 'üreten' demek, 'üreten' demek en güçlü olan demek"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi Toplantı Salonundaki sertifika töreninde, kursa katılan genç çiftçilerin tarımı bilinçli olarak yapacaklarını söyledi. Çiftçiliğin artık geleneksel yöntemlerle yapılamayacağını, usulüne uygun yapılması halinde daha yüksek gelirin elde edilebileceğini belirten Vali Şentürk, ''Kadınlarımız, hayvan bakımından ve arazi işlerinden sonra ev işlerini yaparak 24 saat çiftçilik yapıyor. Çiftçi demek 'üreten' demek, 'üreten' demek en güçlü olan demek, insanları besleyen demektir. Toprağı ekerek, insanların beslenmesine vesile oluyorsunuz. Onun için yaptığınız iş kıymetli. Artık daha az emekle, daha çok üretebiliyorsunuz. Çiftçi denilince, üreten insan aklımıza gelecek" dedi.



"İşin sahibi sizlersiniz. Bizim görevimiz sizlere alt yapı hazırlamak"

Köylerin tarımsal üretim fabrikası gibi olduğunun altını çizen Vali Şentürk, ''Üretilen ürünlerin, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. İşin sahibi sizlersiniz. Bizim görevimiz sizlere alt yapı hazırlamak. Sizin elinizden tutmak, adım attırmak ve daha sonra da koşmanıza vesile olmak. Zahmetli bir iş yapıyorsunuz, ama doğru iş yapıyorsunuz. Emeğinizle çalışıyorsunuz. Toprak en büyük zenginliktir. Arazilerimiz verimli, çalıştıktan sonra üretemeyeceğimiz ürün yok. Üretmek güzel.'' ifadesinde bulundu.

Öte yandan Vali Şentürk, İstanbul kara yolu üzerinde çiftçimizin ürettiği ürünleri satabileceği mekânlar oluşturulması için İl Özel İdaresinin çalışmalarını yürüttüğünü sözlerine ekledi.



"Bölgedeki kadınlarımızın, tarımdan ellerini çekmemeleri en önemli etkenlerden"

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz da üretim sağlayan kadınları ''sanayici'' olarak adlandırarak, ''Kadın çiftçilerimizin yaptığı iş ülke ve insanlık adına önemli. Osmaneli ilçemiz, sadece Bilecik'te değil Marmara Bölgesinde en üretken ilçelerinden birisi. Bölgedeki kadınlarımızın, tarımdan ellerini çekmemeleri en önemli etkenlerden. Kadının elini çektiği bir üretimin sürdürebilirliği mümkün değil. Kadınlarımız hem arazide hem de evde ciddi bir fedakârlık gösteriyorlar" dedi.



74 farklı kursta bin 962 kursiyer katıldı

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, 20132019 yılları arasında kadın çiftçilere yönelik 74 farklı kurs düzenlediklerini anlatarak, bin 962 kursiyerin kurslara katıldığını bildirdi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayhan Tozan da kadın çiftçilerden gelecek talepler doğrultusunda kursların devam edeceğini bildirerek, kadın ve genç çiftçilerin eğitilmesinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından Vali Şentürk ve beraberindekiler, domates, biber, şeftali, karpuz ve kavun yetiştiriciliği ile seracılık kurslarına katılan 50 kadın çiftçiye sertifikalarını verdi.

BİLECİK 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:37

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