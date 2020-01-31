Yabancı konuklar Bozüyük HEM’i ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erasmus projesi kapsamında Bilecik’in Bozüyük ilçesine gelen yabancı konuklar Halk Eğitim Merkezi’ni (HEM) ziyaret ettiler.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörü olduğu Erasmus + Innovation And Transformation In Education Projesi'nde Proje ortakları olan İtalya, Polonya ve Letonya ülkelerinden gelen yabancı konuklar 2829 Ocak 2020 tarihlerinde Bilecik’in Tarihi ve Kültürel yerlerini ziyaret ettiler. Ziyaret kapsamında Bozüyük’e gelen grup, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi’ne gelerek devam eden el sanatları kurslarından Cam Boncuk İşleme, Ahşap Boyama, İnönü İşi ve 3 Boyutlu Kağıt rölyef kurslarını ziyaret ettiler. Kurslarda yapılan ürünleri beğeniyle inceleyen grup üyeleri, Kurum Müdürü Levent Susam ve kurs öğretmenleriyle görüşerek bilgi aldılar. Yetişkin eğitimiyle ilgili bilgi alış verişinde bulunulan ziyaret sonrasında grup üyelerine Kurum Müdürü Levent Susam tarafından cam boncuk yapımı tesbih ve iğne oyası fular hediye edildi. Grup üyeleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Halk Eğitim Merkezi’nden ayrıldılar.

BİLECİK 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.