Umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir turizm şirketi aracılığı ile kutsal topraklara gidecek umre yolcuları törenle uğurlandı.

Bugün öğlen saatlerinde otogarda düzenlenen uğurlama töreninde duygulu anlar yaşandı. Dualar ve ilahiler eşliğinde uğurlanan umre kafilesi kutsal topraklara doğru harekete geçti. Kafileye din görevlisi Osman Yıldırım önderlik etti.

Turizm şirketi yetkilisi İlhan Türkoğlu organizasyonla ilgili olarak "Bozüyük'ten 17 kişi olmak üzere toplam Eskişehir ile birlikte 85 kişiden oluşan, 20 gün kalacak grubumuzu kutsal topraklara yolcu ediyoruz. İlk olarak Medinei Münevvere'ye daha sonra Mekkei Mükerreme'ye hareket edecekler. Kutsal topraklardaki ziyaretlerini yerine getirdikten sonra 19 Şubat tarihinde yurda dönüş yapacaklar" dedi.

BİLECİK 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:37

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