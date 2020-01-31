Kazanan dostluk oldu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor KulübüEskişehir’de Gelişim Koleji arasında oynanan basketbol maçının kazanını dostluk oldu.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü basketbol oyuncuları deneyim kazanması adına tertip edilen dostluk maçında 3 farklı yaş gruplarından oluşan takımları değişik bir deneyim kazandılar. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü basketbolcular dostça bir müsabaka olduğunu ve tecrübe kazandıklarını ifade ederek, organizasyonda emeği geçen hocalara ve misafirperverliklerinden dolayı kolej yetkililerine teşekkürlerini sundular.

BİLECİK 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:37

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