Bilecik'te şehir meydanı rahat bir nefes alacak

Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanda gerçekleştirilecek proje ile şehir meydanı rahat bir nefes alacak.

7’den 70’e her kesimden vatandaşın vakit geçirebileceği ve birçok etkinlik alanının bulunacağı projenin mimari çiziminin tamamı, Bilecik Belediyesi tarafından hazırlandı. Bitki sergi alanlarından, dinlenme ve eğlence mekanlarına, sanat galerinden gösteri alanlarına kadar her yaş grubundan vatandaşı etkileyen proje kapsamında yeni bir şehir meydanı yapılacak. 4 bin metre karelik alan üzerine inşa edilecek projede sanat galerileri, amfi tiyatro ve birçok etkinlik alanı yer alacak. Mimarisi Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanacak proje ile atıl vaziyette ve kullanılmayan alanlar yeniden düzenlenecek.



"Meydanın yüzde 80’i yeşil alan olacak"

Proje ile şehir merkezinin yüzde 80’i yeşil alan olarak değerlendirilmesi planlanıyor. Özgün peyzaj çalışmaları ile birçok türden ağaç ve bitkinin yer alacağı proje kapsamında şu an kullanılan ve eski görünüme sahip çeşme revize edilerek, yeniden hizmete sunulacak. Çocukların oyun oynayabilecekleri alanların da yer alacağı proje ile şehir merkezindeki sosyal, ticari ve ekonomik hayata hareketlilik kazandırılması amaçlanıyor.

