Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Göksu’dan Rektör Taş’a ziyaret

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Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarete Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Koordinatör Yardımcısı Serhat Yılmaz, Yeni Dünya Vakfı Komisyon Başkanı Uğur Mutlu ve Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Denetim Kurulu Onursal Başkanı Muhammet Sadi Öksüz de katıldı. Ziyaretin sonunda Rektör Taş, tarafından Mahmut Göksu’ya üniversite anı tabağı hediye edildi.

BİLECİK 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:37

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