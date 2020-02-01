Ayrılık adlı tiyatro oyunu sahne aldı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Bilecik Belediyesi ocak ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 'Ayrılık' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bileciklileri kültürsanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam eden Bilecik Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu'nun eseri Ayrılık adlı tiyatro oyununu tiyatroseverler ile buluşturdu. Ayrılık adlı oyun, dört yıl evli kaldıktan sonra boşanmış bir çiftin 1 yıl 13 gün sonra tekrar bir araya geldiği, salt kadınerkek ilişkisinin gözler önüne serildiği tek perdelik komediden oluşuyor. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyun, izleyenler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Tiyatroseverlerle birlikte oyunu seyreden Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Genel Sanat Yönetmeni Elçin Karaahmet, Oyuncular İlknur Nazlı ve Kıvanç Pehlivanoğlu’na teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu. Sanat Yönetmeni Elçin Karaahmet ise komşu şehir Bilecik’te oldukları için duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Yardımcısı Subaşı ve tiyatroseverlere teşekkür etti.

BİLECİK 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:24

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.